Trasporti, a Bari 11 nuovi bus Amtab: “Ne arriveranno altri 128”

Continua a rinnovarsi il parco mezzi dell’Amtab per il trasporto cittadino. In mattinata sono infatti arrivati undici nuovi autobus che saranno immessi in circolazione nei prossimi giorni. Si tratta di mezzi ibridi o elettrici. A renderlo noto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che con un post sui social ha voluto evidenziare l’evento sottolineando che sono previsti altri “rinforzi” in futuro. “In questi anni abbiamo rinnovato totalmente il parco mezzi dell’Amtab per il servizio di trasporto cittadino – ha scritto – questi sono solo gli ultimi 11 autobus arrivati stamattina. Entro il 2026 ne arrivano altri 198. Tutti i mezzi che circoleranno in città saranno ibridi o elettrici” – ha concluso.

Foto Facebook