Avvistati due esemplari di lupo a Bitetto, l’allerta del sindaco

E’ stata accertata la presenza, nell’agro di Bitetto, di due esemplari di lupo e sono state registrate già alcune aggressioni in danno di cani, uccisi dai lupi per sfamarsi.

Il sindaco Fiorenza Pascazio annuncia pertanto in una nota che “le autorità competenti sono state già allertate, per gli adempimenti del caso, ma si ritiene utile avvisare la cittadinanza al fine di consentire l’adozione di comportamenti precauzionali”. In particolare il primo cittadino invita i residenti a custodire e mettere al riparo, soprattutto nelle ore notturne, gli animali d’affezione o altri animali detenuti in zone di campagna o ai margini del centro abitato.

Evitare, inoltre, di portare i cani a spasso nelle aree periferiche e di campagna, soprattutto nelle ore notturne e di avvisare le autorità locali dell’eventuale avvistamento dei lupi o di ulteriori episodi in danno di animali. Il sindaco Pascazio ricorda infine che “i lupi appartengo a specie protette”.

(foto repertorio)