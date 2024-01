Bari, semafori accesi anche di notte nelle zone più a rischio

Incrementare la sicurezza stradale nelle zone maggiormente a rischio incidenti. È questo l’obiettivo previsto dalla nuova ordinanza del Comune in seguito alla quale è stato aggiornato l’elenco degli impianti semaforici per cui è prevista l’accensione per 24 ore. Duecentoventi, in totale, i semafori che vengono spenti dalle 23 alle 7 del mattino in città. L’ordinanza, di fatto, serve per modificare alcuni incroci e renderli maggiormente sicuri.

Tra le zone più pericolose spicca via Trisorio Liuzzi, zona trafficata anche di notte, per la quale la polizia locale, ha autorizzato una riprogrammazione lo scorso 29 novembre. Una scelta fortemente voluta per via di diversi incidenti verificatisi nel corso degli anni. Quest’ultima prevede un prolungamento dell’orario di funzionamento dei semafori, così come in altre zone. Tra queste gli incroci di via Trisorio Liuzzi e via Livatino, ma anche via Trisorio Liuzzi e il ponte Rocco Di Cillo, via Trisorio Liuzzi e via G. Marchitelli, via Trisorio Liuzzi e via San Gaspare del Bufalo (vicinanze ponte Santa Rita), via Trisorio Liuzzi e strada Ceglie-Modugno e ancora via Trisorio Liuzzi e via Ospedale Di Venere oltre a piazzale Vittorio Emanuele Orlando nel tratto che si interseca con l’uscita Porto. Ma non solo.

Oltre alle intersezioni già citate, su richiesta del comando dei vigili del fuoco, in seguito a diversi incidenti verificatisi recentemente, saranno programmati a 24 ore anche i semafori nell’incrocio di via Tupputi 52 e di viale Madre Teresa di Calcutta, nell’incrocio con via Tauro. Questi ultimi sono impianti realizzati recentemente inseriti per via della “pericolosità” e per ragioni di sicurezza, tra quelli a funzionamento contino, al fine di arginare il fenomeno dei sinistri, soprattutto nelle ore notturne. in cui, precedentemente, i semafori erano spenti.