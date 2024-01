Retake Bari, VogliAMO Santo Spirito Pulita e Legambiente Eudaimonia Bari insieme per una missione condivisa: rendere il litorale il luogo della civiltà. E la missione è ben riuscita: quasi quattrocento i chili di rifiuti raccolti. Un lavoro di passione e di grandissima collaborazione con un obiettivo comune: costruire nelle nuove (e anche nelle vecchie) generazioni una cultura di rispetto e di amore per l’ambiente in cui viviamo.