Dopo quasi un secolo chiude Cima a Bari, liquidazione totale

Dopo 96 anni addio a Cima, storico negozio di intimo e abbigliamento di via Sparano. Da ieri, 26 gennaio, sono comparsi i cartelli di liquidazione totale e in tanti si sono messi in coda per “approfittare” delle offerte. Aperto nel 1928, è uno dei negozi storici della città, un punto di riferimento in via Sparano. Oggi è gestito dai fratelli Carlo e Tea Carli, figli del fondatore che 96 anni fa aprì la “società anonima” per il commercio di tessuti. Tanto il dispiacere dei clienti storici del punto vendita. L’addio di Cima si unisce ai tanti addii di altre botteghe che hanno fatto la storia del commercio barese.