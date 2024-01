Il triste epilogo del cinema Ambasciatori: locale da anni in vendita

Rimane ben poco di quel che fu un tempo il cinema Ambasciatori. All’incirca 150 metri quadri. Per i residenti della zona è sempre un grande colpo al cuore vedere quella scritta “vendita” sulle saracinesche di quello che ha rappresentato un pezzo della storia di Bari.

Parte dell’immobile era stato abbattuto già a fine settembre 2017. Dove un tempo c’erano le poltrone rosse, è nato un locale commerciale. Un salone di bellezza. E’ stata poi costruita una intera palazzina di sei piani. Ora un cartellone giallo ne indica i dettagli: “Luminoso locale commerciale – si legge – con ampio spazio scoperto. Vari ingressi e accessoriato”. L’immobile è composto da sei vetrine angolari, 150 metri quadrati circa al piano terra e oltre 40 metri quadri circa di cortile. Sono buone, dice chi si occupa della vendita, le condizioni interne.

Sono cambiati nel corso del tempo almeno due intermediari per la cessione del locale: la richiesta degli eredi (la famiglia Bolognese) è intorno ai 230 mila euro. Prezzo quindi ritoccato al ribasso rispetto a quello dell’anno scorso che si aggirava sui 250 mila euro. Cifra che comunque era trattabile.

Come ci spiegano e ricordano bene i residenti della zona: “Del cinema Ambasciatori è stata venduta la sala cinema. E’ rimasto il corridoio, l’ingresso, il bar e parte del cortile. Non si riesce a vendere da anni. L’offerta iniziale era di 270 mila euro: si tratta di un locale totalmente da ristrutturare”.

“Sarà da 5-6 anni in vendita – precisa il titolare di un bar della zona – Il costruttore che ha costruito tempo fa la nuova palazzina voleva comprare anche quella parte dell’immobile. Voleva suddividerlo per fare più locali. Ma non si sono accordati con i proprietari per il prezzo”.

L’Ambasciatori è chiuso da giugno 2013, poi è stato venduto. Ne è rammaricato il titolare del bar che quel cinema lo conosce molto bene: “Per noi è stato un grosso danno economico la chiusura della sala. Si lavorava di più e ovviamente avevamo molta più visibilità”.

Ma un po’ del cinema Ambasciatori è custodito nelle sale dell’AncheCinema, il teatro e cinema polifunzionale, situato in corso Italia. Al tempo della demolizione del locale di via Toma infatti, il direttore Andrea Costantino, si assicurò l’insegna gialla imponente che svettava sulle mura del palazzo, insieme ad alcune di poltrone rosse ora nello spazio espositivo dell’AncheCinema.