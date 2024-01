Incidenti in agricoltura, in Puglia aumentano del 10 per cento

In Puglia, da gennaio a novembre 2023, rispetto allo spesso periodo del 2022, “gli infortuni in agricoltura sono aumentati di quasi il 10%, con una crescita anche dei casi mortali”. Lo evidenzia Coldiretti Puglia in una nota ricordando che è in arrivo “il nuovo bando Isi dell’Inail per modernizzare il parco macchine agricolo e rendere più sicuro il lavoro nelle campagne”. Quanto agli incidenti nella regione, sono passati “da 1.918 a 2.074” nel lasso di tempo preso in considerazione, “rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. Coldiretti precisa che “è importante incentivare l’innovazione per garantire un livello sempre più alto della sicurezza sul lavoro in agricoltura, ma molto resta da fare e, per questo, è necessario continuare con decisione sulla strada intrapresa con interventi per la semplificazione, la trasparenza, l’innovazione tecnologica e la formazione”. “Per questo – conclude – sono importanti le risorse che Inail mette a disposizione delle imprese agricole per rinnovare e ammodernare il parco macchine attualmente in circolazione”.