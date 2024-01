Lavori Aqp, rubinetti a secco per sei ore nel Barese

Interventi per il miglioramento del servizio idrico nel Barese, in particolare a Cassano delle Murge, dove, per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica. Accadrà il 30 gennaio 2024, a darne notizia l’Acquedotto pugliese che si occuperà del ripristino delle condotte in particolare nelle seguenti vie del Comune: via La Malfa; via Giordano; via Paolo VI; via Pelleraro (nel tratto compreso tra via La Malfa e piazza Galileo Galilei); via Colamonico (nel tratto compreso tra via La Malfa e via Collina Santa Lucia).

La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 15:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Foto repertorio