Nesta, lezione di calcio al “maestro”: Bari – Reggiana 0-2

La Reggiana domina e vince meritamente contro il Bari nonostante le 11 defezioni (nel corso del match, Nesta ha perso per infortunio altri due elementi). Mai in partita la squadra di Marino, incapace di creare gioco e azioni da rete. La formazione granata ha avuto vita facile contro un Bari assolutamente nullo. La prestazione odierna rappresenta un deciso e pericoloso passo indietro rispetto alle ultime gare, non certamente entusiasmanti.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai granata, mister Marino deve rinunciare a Farroni (in procinto di rientrare alla Vis Pesaro) oltre agli infortunati Aramu, Di Cesare, Diaw e Maiello. L’allenatore siciliano si affida ancora al modulo 4-3-3: la grande novità è costituita dalla presenza di Puscas dal primo minuto, con Nasti che si accomoda in panchina. Nella Reggiana è piena emergenza. Il tecnico Alessandro Nesta, deve rinunciare a ben 11 elementi: non disponibili Da Riva e Pettinari per questioni legate al calciomercato, gli infortunati Vergara, Vido e Romagna oltre agli squalificati Cigarini, Girma e Portanova. A poche ore dalla gara si fermano anche Pajac, Kabashi e Reinhart perché colpiti da sindrome influenzale. Il tecnico romano schiera i suoi con il modulo 3-4-2-1 portando solo 7 calciatori in panchina, tra cui il centrocampista della formazione Primavera Bryan Blanco.

PRIMO TEMPO: Dopo un’iniziale fase di studio durata ben 22 minuti, alla prima occasione del match, la Reggiana va in gol con l’ex Fiamozzi abile a controllare e battere Brenno dopo un cross di Pieragnolo. La squadra di Nesta è padrona del campo con i biancorossi incapaci di creare gioco e pericoli alla porta avversaria. Il primo tempo si chiude tra i fischi copiosi del ‘San Nicola’ per un Bari assolutamente nullo e mai pericoloso. Si va negli spogliatoi con la Reggiana meritatamente in vantaggio per 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi della prima frazione di gioco. Ci prova finalmente il Bari con Sibilli al minuto 48, ma il suo tentativo viene deviato in corner. Replica Crnigoj al minuto 53, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Termina invece alle stelle la conclusione di Kallon un minuto dopo. La Reggiana è ancora pericolosa al minuto 56 con Antiste che impegna Brenno con un colpo di testa. La gara non si sblocca e Marino corre ai ripari al minuto 63: fuori Puscas e Maita, dentro Menez e Nasti. Nonostante i primi cambi, la squadra di Marino non riesce a creare pericoli alla porta dell’inoperoso Bardi. Al minuto 80 esce Edjouma ed entra Achik. Ma è la Reggiana a trovare la rete del raddoppio al minuto 83 con Bianco che percorre tutto il campo indisturbato e batte Brenno. Il Bari trova la rete con Matino ma il Var annulla per un controllo di mano del difensore biancorosso. Nei minuti di recupero esce Kallon per Lulic che, un minuto dopo, impegna per la prima volta Bardi con un tiro centrale. Non accade più nulla sino al triplice fischio dell’arbitro Di Marco. Bari – Reggiana edizione 2023/24 è storia: allo stadio “San Nicola” termina 0-2.

PAGELLE: Puscas irriconoscibile. Ricci e Dorval surclassati

Brenno 5, Dorval 4, Matino 5,5, Vicari 5, Ricci 4,5, Maita 5 (63′ Menez 5), Benali 5, Edjouma 5 (80′ Achik sv), Kallon 5 (91′ Lulic sv), Puscas 4 (63′ Nasti 5), Sibilli 5,5

Marino 4

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 2

Marcatori: 23′ Fiamozzi 83′ Bianco

Ammoniti: Antiste, Bianco, Benali, Nasti

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 3-3

Corner: 6-3

Spettatori: 16.030 spettatori (8.809 abbonati; 403 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Matino, Vicari, Ricci, Maita (c), Benali, Edjouma, Kallon, Puscas, Sibilli

Panchina: Pellegrini, Pissardo, Menez, Nasti, Bellomo, Achik, Lulic, Astrologo, Zuzek, Pucino, Acampora, Morachioli

All. P. Marino

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi, Sampirisi, Rozzio (c), Marcandalli, Fiamozzi, Crnigoj, Bianco, Pieragnolo, Antiste, Melegoni, Gondo

Panchina: Sposito, Satalino, Varela, Libutti, Nardi, Szyminski, Blanco

All. A. Nesta

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Assistenti: Federico Fontani della sezione di Siena e Stefano Galimberti della sezione di Seregno. Quarto ufficiale: Andrea Zanotti della sezione di Rimini. VAR: Francesco Meraviglia (Pistoia). AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

Foto AC Reggiana 1919