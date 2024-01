Bari, 47 nuove assunzioni: il Comune partecipa al bando

Con delibera di giunta è stato dato il via libera a fare partecipare il Comune ad una manifestazione di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’assunzione a tempo indeterminato di 47 figure da impiegare nella realizzazione di interventi finanziati dai fondi della politica di coesione europea.

Il Comune ha effettuato uno studio per valutare le reali necessità, da inserire poi nella domanda da allegare alla manifestazione di interesse. La dotazione organica del Comune di Bari dell’area dei funzionari, tenuto conto del fabbisogno vigente, ai fini della partecipazione all’avviso, è pari a 636 unità e i posti vacanti risultano essere 220. Il personale attualmente impiegato alla data della presentazione della domanda per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dalle risorse delle politiche di coesione è di 6 unità con contratto a tempo determinato (durata: 3 anni). La richiesta è di 30 specialisti in attività amministrative e contabili, 9 ingegneri, 7 architetti e un esperto rendicontatore”. Per un totale di 47 posti.