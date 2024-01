Bari, a Palese è tempo di Carnevale: festa in strada

A Palese è tempo di Carnevale. Il 10 febbraio manifestazione gratuita dalle 17 alle 19 promossa da Aury Bakery & Coffee, locale in via tenente Leonardo Ranieri. Per l’occasione la strada sarà chiusa al traffico per consentire la sfilata anche delle mascotte e lo spettacolo di intrattenimento del gruppo Baresicapatosta. La manifestazione è giunta alla sua seconda edizione e già lo scorso anno ha raccolto tanti consensi: con centinaia di bimbi in maschera per strada a festeggiare insieme il Carnevale. L’evento è gratuito. (foto mascotte edizione 2023)