CaliExpress by Flippy: il primo ristorante al mondo gestito dall’AI

CaliExpress by Flippy. È questo il nome del primo ristorante al mondo completamente gestito dall’Intelligenza artificiale.

Si trova in America, nello specifico in California a Pasadena e nasce dalla collaborazione di tre grandi realtà: CaliGroup, una holding che attraverso la tecnologia ha l’obiettivo di trasformare la ristorazione, Miso Robotics, che ha creato la prima postazione di frittura robotica controllata da AI, e PopID, un’azienda di tecnologia che semplifica ordini e pagamenti attraverso la biometrica.

Il risultato? Un ristorante totalmente automatizzato, dall’ordinazione, ai processi di cottura fino al servizio.

CaliExpress “È progettato per rivoluzionare il modo in cui la cucina e la preparazione del cibo vengono gestite nelle cucine commerciali. Flippy combina tecnologia all’avanguardia con competenze culinarie per aiutare chef e personale dei ristoranti a razionalizzare le loro operazioni per offrire cibi consistenti e di alta qualità”.

Ma come funziona?

Sostanzialmente è molto semplice. Il cliente può ordinare e pagare attraverso un totem e poi via alla danza di tecnologie. Grazie a sensori, telecamere e algoritmi intelligenti i robot potranno friggere croccanti patatine ma anche proprio preparare hamburger, macinando carne di manzo di alta qualità in tempo reale e trasformandola in hamburger o polpetta.

Il menù è infatti molto semplice e prevede per l’appunto hamburger o polpette accompagnate da patatine e bibite.

Quale è il vantaggio di questa tecnologia? Sicuramente una riduzione del personale, una diminuzione dei rischi dei dipendenti legati all’olio di frittura o all’utilizzo delle piastre di cottura e maggiore controllo delle condizioni igieniche.

Ad oggi CaliExpress by Flippy non è ancora aperto al pubblico ma si è presentato al grande pubblico, su tv e social.

Non ci resta quindi che aspettare la sua apertura ufficiale e vivere questa nuova esperienza dal sapore tutto tecnologico.

Foto: freepik