Cucina, antibatterico e alleato della salute: in tavola l’aglio

Dal sapore forte, ma ricco di proprietà essenziali per l’organismo. Oggi in tavola portiamo l’aglio, un prezioso alleato della salute spesso non apprezzato o utilizzato solo come spezia, ma invece fondamentale per corpo e mente. In primis, l’aglio, è noto per il suo potenziale nel ridurre la pressione sanguigna.

I composti solforati presenti al suo interno aiutano a rilassare i vasi sanguigni, favorendo una migliore circolazione e riducendo il rischio di ipertensione. Ma non solo, l’aglio contiene composti antiossidanti come l’allicina, che combattono i radicali liberi nel corpo, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Il consumo di aglio può contribuire a contrastare lo sviluppo di alcune malattie.

Inoltre, l’aglio, grazie alle sue proprietà antibatteriche e antivirali, è un alleato prezioso per il sistema immunitario. Consumare aglio regolarmente può contribuire a prevenire raffreddori e altre infezioni. Studi, inoltre, indicano che l’aglio può aiutare a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue ridicendo così il rischio di malattie cardiovascolari. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola e beneficiare delle sue proprietà.

Pollo all’aglio

Preriscaldare il forno a 200°C. In una teglia, disporre i petti di pollo e condire con sale, pepe e succo di limone. Aggiungere dell’aglio tagliato a pezzettini piccolissimi e i rametti di rosmarino sulla parte superiore del pollo. Irrorare il tutto con un filo d’olio d’oliva extravergine. Cuocere nel forno preriscaldato per circa 30-35 minuti o finché il pollo è cotto e dorato.

Paté all’aglio

Taglia la parte superiore della testa di aglio in modo da esporre leggermente i bulbi. Posiziona la testa di aglio su un foglio di alluminio, irrorala con un po’ d’olio d’oliva e avvolgila saldamente nella carta stagnola. Metti poi la testa di aglio avvolta nel forno preriscaldato a 180°C per circa 30-40 minuti o finché gli spicchi d’aglio diventano morbidi e cremosi. Lascia raffreddare. In una ciotola a parte, mescola il formaggio cremoso con il succo di limone, sale e pepe a piacere. Una volta raffreddato, spremi gli spicchi d’aglio cotti dalla testa e aggiungili alla miscela di formaggio. Assicurati di ottenere la polpa morbida e cremosa. Trita finemente le erbe aromatiche fresche (rosmarino, prezzemolo) e aggiungile alla ciotola. Mescola bene il tutto. Aggiusta il sapore con sale, pepe e olio d’oliva aggiuntivo, se necessario. Assicurati che la consistenza sia spalmabile. Trasferisci il paté in un contenitore e mettilo in frigorifero per almeno un’ora per farlo raffreddare e insaporire. Servi il paté all’aglio con crostini o pane tostato.

Foto freepik