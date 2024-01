L’agricoltura diventa “sociale”, finanziati progetti per 1 milione

Un investimento di un milione di euro a sostegno dei progetti di agricoltura sociale sul territorio. È quanto messo in campo in 8 anni da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e l’Università di Roma Tor Vergata. nella settimana appena trascorsa la cerimonia di premiazione dei vincitori del bando ‘Coltiviamo agricoltura sociale-VIII edizione’, svoltasi a Roma nel Palazzo della Valle, sede di Confagricoltura. In particolare le aziende agricole che, oltre alla coltivazione e all’allevamento, svolgono attività sociali sono cresciute, secondo dati Ismea del 2020, del 250% in otto anni e l’agricoltura sociale è praticata dal 12,5% del totale delle imprese agricole.

L’iniziativa ha premiato No Aut di Cascina Don Guanella di Lecco, progetto educativo per accompagnare alla vita adulta i giovani a rischio di esclusione; Tourism 4 All della Soc. Coop. Agricola Narnia di Foggia, per una proposta innovativa che punta a realizzare un’occasione di inserimento sociale e un processo di cambiamento culturale; In Cassetta dell’Azienda Agricola Gagliardo Briuccia Valentina per aver colto i nessi sociali, economici e produttivi che legano l’agricoltura a Palermo facendoli diventare strumenti per promuovere l’integrazione di fasce deboli e fragili. Il Premio Speciale è invece andato a La Casa Della Legalità di Forlì con Terra Libera e Solidale che ha ottenuto la concessione, a Forlì, del terreno Ex Limonetti, di un’aula formativa e del circolo Ex-Marini, confiscati alla criminalità organizzata. L’obiettivo del progetto è quello di creare uno spazio verde inclusivo, per promuovere attività ed eventi insieme alla protezione ambientale, allo sviluppo sostenibile della legalità e dell’economia circolare.