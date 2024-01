Muore motociclista 25enne nel Barese, lutto cittadino a Cassano

Un giovane di 25 anni, Samuele Surrente, originario di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto sulla strada che collega Corato ad Altamura, nel Barese.

Secondo quanto emerso dai rilievi svolti dai carabinieri della compagnia di Altamura, la vittima era in sella alla sua moto che lo avrebbe travolto e ucciso dopo che la ruota posteriore avrebbe perso aderenza all’asfalto: il motociclista era già morto quando è arrivato il personale del 118.

La ricostruzione è stata fatta anche con le testimonianze fornite dagli amici del 25enne che con lui condividevano la passione per le due ruote. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di domani a Cassano delle Murge

Il sindaco di Cassano delle Murge, Davide Del Re, ha proclamato il lutto cittadino per domni in occasione dei funerali di Samuele Surrente, il motociclista di 25 anni morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale avvenuto nel Barese. “Preso atto della profonda e straordinaria emozione suscitata in tutta la cittadinanza” dal decesso del 25enne, il primo cittadino ha “ritenuto opportuno e doveroso proclamare il lutto cittadino” a partire dalle 15:30 quando nella parrocchia dedicata a SS. Maria Assunta, si svolgerà la cerimonia funebre. Si tratta di un “segno di cordoglio e di partecipazione al dolore” della famiglia.