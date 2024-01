Nuovo concorso alla Finanza, ecco chi può partecipare

È indetto per l’anno accademico 2024/2025 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di Finanza.

I posti disponibili sono così ripartiti:

a) n. 60 sono destinati al comparto ordinario di cui:

(1) n. 1 è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

(2) n. 1 è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

b) n. 9 sono destinati al comparto aeronavale di cui:

(1) n. 6 alla specializzazione “pilota militare”;

(2) n. 3 alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a. prova scritta di preselezione consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;

b. prova scritta di cultura generale;

c. prove di efficienza fisica;

d. accertamento dell’idoneità psico-fisica;

e. accertamento dell’idoneità attitudinale;

f. prove orali;

g. prove facoltative di una lingua straniera e di informatica;

h. valutazione dei titoli;

i. visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i

concorrenti per la specializzazione “pilota militare”.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

a. abbiano, alla data del 1° gennaio 2024, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 1° gennaio 2007, estremi inclusi. Se minorenni, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso del consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di Finanza;

b. siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2023/2024.

6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.

7. Le domande di partecipazione al concorso saranno compilate esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo “https://concorsi.gdf.gov.it” seguendo le istruzioni del sistema automatizzato entro le ore 12:00 del 19 febbraio 2024.