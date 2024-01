Bari, a Madonnella strade e marciapiedi con rifiuti

“Questo è lo scempio che c’è da giorni in via Gorizia, via Dalmazia (sotto la caserma), corso Sonnino e altrove nei dintorni nel quartiere. Sembra che gli operatori Amiu, di solito molto solerti nello svolgere il loro lavoro, non si stiano facendo vedere in queste giornate”. La denuncia, corredata da foto, è di un residente e lettore di Borderline24. “La situazione è veramente imbarazzante e squallida. Bisogna vergognarsi di presentare la città in queste condizioni, stiamo pagando per un servizio insufficiente”.

Intanto, proprio da domenica sera, 28 gennaio, è stato avviato da Amiu un nuovo servizio di spazzamento meccanizzato misto (con operatore) in centro e nel Libertà che permetterà di efficientare la pulizia da parte dell’Amiu mentre da questa mattina le nuove spazzatrici sono al lavoro nell’Umbertino dove è difficile operare durante le ore notturne per la presenza della movida.

Si tratta di 21 mezzi di ultima generazione a basse emissioni, tra spazzatrici e lavanti, dedicati al servizio di spazzamento meccanizzato su strada, inseriti in un più ampio progetto che ha previsto anche l’acquisto di 95 macchine destinate al porta a porta.