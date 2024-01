Bari, i più grandi successi Disney in scena a teatro per il centenario

A Bari arriva “Walt, cent’anni di fantasia”, uno spettacolo teatrale, dedicato a famiglie e bambini, che celebra i più grandi successi di Walt Disney in occasione del suo centenario. Dalla musica, ai personaggi più amati, sino alla magia che ha affascinato intere generazioni nel segno della celebre frase “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, è questo il leit motiv che ha portato l’associazione culturale Barese, Vitruvians Performing Arts, attiva dal 2010, a portare in scena la magia del mondo Disney.

L’appuntamento è previsto per domenica 11 febbraio all’AncheCinema. Per l’occasione è previsto un doppio spettacolo: il primo è previsto alle 16.30, il secondo alle ore 20. Per prendere parte all’evento sarà necessario prenotare il proprio posto recandosi sul sito ufficiale dell’Anche Cinema, dove sarà possibile acquistare i biglietti. “Se puoi sognarlo, puoi farlo. Con questa celebre frase, pronunciata da Walt Disney, ha inizio un viaggio lungo un secolo attraverso la magia, la musica e i colori di un mondo meraviglioso, quello dell’immaginazione – spiegano gli organizzatori – un viaggio che inizia su una scrivania, dove un grande cerchio e due orecchie diventano il volto del topolino più famoso del mondo”.

Il primo atto ripercorre i grandi classici, da Pinocchio alle aspiranti principesse Biancaneve, Cenerentola e Aurora, dagli Aristogatti a Mary Poppins e Il Re Leone. È un viaggio che avvolge il pubblico nelle sue musiche indimenticabili, e che racconta le storie di eroi ed eroine che hanno fatto sognare generazioni di bambini e adulti. Ma il viaggio non è solo un’esperienza di divertimento e meraviglia. È anche un’occasione per riflettere sui valori e i principi che hanno reso le storie di Walt Disney così speciali. Lo spettacolo si immerge nelle profondità marine de La Sirenetta, vola tra le sabbie del deserto in Aladdin, e nel freddo regno di ghiaccio di Frozen, che celebra il potere dell’amore fraterno. Rivive la leggenda di Hercules, invita a rispettare la natura in Oceania e celebra il rispetto della comunità nella straordinaria Famiglia Madrigal di Encanto, con messaggi positivi e incoraggianti. Così si conclude il viaggio in cui le protagoniste di storie di amore, coraggio e avventura, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, risiedono nel grande Castello delle Favole in cui hanno realizzato i propri desideri nel nome del “vissero felici e contenti”.

“E proprio questi temi – concludono – sono alla base del messaggio finale dello spettacolo, che è un inno alla forza di volontà: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”, dice Walt Disney. È una citazione che risuona nel cuore di tutti coloro che credono nei propri sogni.”Se puoi sognarlo, puoi farlo”. È una frase che ci invita a non arrendersi mai, a perseguire i nostri sogni e a credere in noi stessi. Ci ricorda che, con la determinazione, tutto è possibile”. In totale saranno 25 gli artisti in scena tra cantanti, attori, ballerini e performer, sessanta le musiche, duecento i costumi, trenta le storie “Più belle di sempre” e sessanta i personaggi più amati, da grandi a piccoli. Con le scenografie a cura di Damiano Pastoressa e Silvia Giancane, (Notre Dame de Paris di David Zard, Tosca Amore disperato di Lucio Dalla, Shrek il Miusical, ecc).

i dettagli: REGIA di Vincenzo ‘Vinz’ Granieri; CANTO Claudia Cusumano; DANZA Valentina Vitone; ARTISTI: ATTORE: Pierpaolo Scelsi; CANTANTI: Angelica Andriani, Giada Caricola, Miriam Carrano, Claudia Cusumano, Ilaria Lavermicocca, Nicolò Lavermicocca, Davide Romeo, Giusy Spano, Federica Spinosa, Casare Velluto, Marco Vino; BALLERINI: Sabrina Biallo, Adriana Camposeo, Alessandro Catino, Martina Genchi, Tia Granieri, Vinz Granieri, Bruno ‘Stik’ Kuqi, Giada Mizzi, Francesco Morales, Alessia Sannicandro, Alessandra Vasalluccio, Valentina Vitone; TECNICI AUDIO: Carlo Candelora, Davide Romeo; VISUAL Fabio Cassano; EDITING VIDEO Francesco Morales; LUCI Marco Cassano; FOTO Stefano Gallo, Elisa Vitulli; COSTUMI Angelica Andriani, Giada Caricola, Miriam Carrano; OGGETTI DI SCENA Martina Genchi, Tia Granieri, Alessia Sannicandro,

Alessandra Vasalluccio; PICCOLE SCENOGRAFIE Marco Vino, Ilaria Lavermicocca, Giada Caricola; GRAFICHE Fabio Cassano, Marco Vino, Giada Mizzi, Marco Cassano; SCENOGRAFIE; Damiano Pastoressa , Silvia Giancane, Luciana Ferri; OFFICIAL PARTNER: ARS NOVA Bari.