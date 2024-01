Bari, strade al buio a Madonnella: “Abbiamo paura”

A Madonnella in via Dieta di Bari questa sera le luci stradali sono completamente spente. Non si vede nulla e le uniche luci ad illuminare la strada sono quelle dei portoni. “Capita spesso qui – raccontano i residenti – ma oggi la situazione è davvero da paura. Girano anche dei malintenzionati che seguono le persone fino ai portoni. Non è la prima volta che succede e senza luce la situazione non fa che peggiorare. Perché nessuno interviene?”.

Via Dieta di Bari è una delle strade più lunghe del quartiere e da sempre presenta criticità: dalla sporcizia dei marciapiedi (a causa dei padroni dei cani incivili) alla scarsa sicurezza.