Elezioni a Bari, Lacarra si ritira e sostiene Leccese

Il deputato del Pd, Marco Lacarra, ritira la propria candidatura a sindaco di Bari per il centrosinistra e annuncia il sostegno a Vito Leccese, attuale capo di gabinetto del sindaco Antonio Decaro perché “è una buona candidatura di mediazione”. L’annuncio è stato fatto questa mattina a Bari nel corso di una conferenza stampa. Lacarra ha quindi invocato “unità” nel centrosinistra chiedendo che anche gli altri candidati, Michele Laforgia e Pietro Petruzzelli, facciano un passo indietro.

“Il mio – ha detto – non è un passo indietro e nemmeno di lato ma in passo in avanti. Sono preoccupato per quello che è accaduto in questi mesi, invoco che tutto il popolo del centrosinistra trovi ora l’unità, non c’è più tempo. Lo dissi mesi fa che la soluzione migliore sarebbero state le primarie ma adesso onestamente, pur non avendo cambiato idea, i tempi ormai non ci sono più, ora è necessario iniziare la campagna elettorale”. Quindi, “sebbene io non abbia mai dichiarato la mia candidatura, faccio un passo in avanti, non indietro. Se avessi voluto auto candidarmi sarei uscito dal partito. Leccese è un buon candidato unitario e sono il primo a sostenerlo e mi auguro che tutti quanti convergano su questa candidatura perché è una candidatura di mediazione”.