I “quadri parlanti” di Art Revolution fino al 25 febbraio a Bari

Art Revolution, l’esposizione interattiva dei quadri parlanti inaugurata il 6 dicembre scorso nell’ex Mercato del Pesce di Bari, in piazza del Ferrarese, resterà aperta fino al 25 febbraio.

In meno di due mesi l’evento multimediale ha totalizzato oltre 15.000 visitatori. Già 51 gli istituti scolastici coinvolti, con studenti provenienti soprattutto dalle province di Bari, Taranto, Bat e Foggia. Un successo per l’esposizione, presentata al pubblico pugliese in una versione completamente rinnovata dopo le tappe a Madrid, Belgrado e Zurigo.

Quattordici i capolavori della storia dell’arte animati digitalmente nelle sale dell’ex mercato del pesce. Raccontano la loro storia creando un percorso didattico che attraversa cinque secoli, dal rinascimento alla Pop Art, con un focus dedicato a Vincent Van Gogh. Un originale momento di intrattenimento per famiglie e turisti. Oltre alle 14 riproduzioni interattive di opere su schermi ad alta risoluzione, Art Revolution propone ulteriori contenuti immersivi e digitali, selfie wall virtuali e iniziative dedicate ai bambini e alle scuole del territorio.