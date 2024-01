A Bari è tempo di “inclusione”: nasce nuovo progetto

In un periodo in cui la necessità di un autentico impegno per l’inclusione sociale delle persone con disabilità è più pressante che mai, un gruppo appassionato di genitori di

ragazzi con disabilità, addetti ai lavori e operatori del settore si unisce per lanciare il “Progetto Inclusione – Bari 2024”. Il programma, rivolto a tutta la comunità barese, sarà presentato in un evento straordinario che si terrà il 1° febbraio 2024, alle ore 17:30, presso il Teatro Di Cagno, in Corso Alcide De Gasperi 320.

Il cuore del progetto si focalizza su punti strategici per l’inclusione nelle aree della scuola, dello sport, del tempo libero e del lavoro. L’obiettivo è creare un tessuto sociale e amministrativo che dia voce a chi spesso è rimasto in silenzio. Tra i promotori del progetto vi sono la dottoressa Simona Tundo, pedagogista e referente tecnico-scientifico della Rete ICF degli Istituti scolastici di Bari, Vito Spadavecchia, genitore di un ragazzo autistico, da tempo impegnato attivamente nelle iniziative tese alla promozione e sensibilizzazione dell’inclusione sociale delle persone con disabilità nella città di Bari e presidente di un’associazione di promozione sociale che si occupa di disabilità, genitori di ragazzi con disabilità e addetti ai lavori.

I promotori si sono ispirati al motto “Niente su di Noi, Senza di Noi”; del movimento internazionale per i diritti delle persone con disabilità, che incarna la necessità di coinvolgere direttamente le persone con disabilità in tutti i processi decisionali che le riguardano.

L’incontro sarà un’occasione unica per i cittadini, le famiglie, le associazioni e gli operatori del settore di conoscere da vicino i dettagli del programma. L’evento si aprirà con l’esibizione del gruppo “Yoga per la Felicità” che introdurrà la serata con un momento di riflessione e positività.

La partecipazione è gratuita, ma è preferibile registrarsi inviando una mail a progettoinclusionebari2024@gmail.com. L’invio della mail non solo permetterà la registrazione all’evento, ma consentirà anche all’organizzazione di condividere tutte le informazioni e la documentazione relativa al progetto propedeutici per i successivi incontri.