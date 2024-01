A Foggia il torneo Tennis Tavolo dedicato a Francesco Ginese

Torna anche quest’anno a Foggia con la sua seconda edizione il torneo Open Nazionale di categoria di Tennistavolo. Una manifestazione intitolata a Francesco Ginese, la cui vita fu interrotta in modo improvviso e inaspettato a soli 25 anni da un banale incidente, nel giugno di 5 anni fa a Roma.

“L’intera città – spiegano gli organizzatori – fu scossa da questa tragedia e si sentì orfana della sua infaticabile energia vitale capace di realizzare eventi e manifestazioni, smuovere coscienze e trasmettere ai suoi coetanei: allegria, voglia di vivere e desiderio di cambiare in meglio il futuro. Dare il suo nome a questo torneo vuole essere un modo non solo per ricordarlo, ma per rilanciare in questa città un messaggio di possibilità di bene e bellezza”.

La manifestazione è stata autorizzata dalla Federazione Nazionale Tennis Tavolo FITET e si è concretizzata la candidatura grazie alla disponibilità della Dirigente dell’ITE Blaise PASCAL. Con il predetto Istituto l’associazione foggiana di tennis tavolo “L. SIANI” ha in Corso due progetti scolastici: quello sperimentale per la nascita degli Istituti tecnici Sportivi e quello Federale “Racchette in Classe Pro” dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di II grado che insieme agli ai tecnici federali praticano tennis tavolo nelle ore curriculari.

Possono partecipare gli atleti classificati nelle categorie 4^ – 5 ^ – 6 ^ provenienti da ogni regione italiana. Tutte le gare di singolare si svolgeranno con gironi da 4 atleti per i singoli, al meglio dei 3 sets su 5, e proseguiranno ad eliminazione diretta. Altri particolari sulle modalità di svolgimento dei tornei sono riportati nel Regolamento Fitet 2023-2024. Diverse attività commerciali sosterranno, con il loro contributo, la buona organizzazione della manifestazione.

3 FEBBRAIO ORE 14,00 TORNEO DI 5^ CATEGORIA

4 FEBBRAIO ORE 9,00 TORNEO 6 CATEGORIA

4 FEBBRAIO ORE 15,00 TORNEO 4^ CATEGORIA

4 FEBBRAIO ORE 16,00 TORNEO DOPPIO MASCHILE 4^-5^-6^ CATEGORIA