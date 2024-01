Bari, lavori in piazza Diaz mai realizzati: “Come funziona?”

“Questa è piazza Diaz una delle piazze storiche della nostra splendida città, la stessa presenta un bellissimo punto interrogativo. Sul portale BIS ( Bari Innovazione Sociale) risulta la riqualificazione di Piazza Diaz con il progetto playground e fin qui nulla di strano. Peccato però, che risulti il 14/12/2018 approvazione progetto esecutivo; 09/01/2019 Scadenza bando di gara per l’affidamento dei lavori; 06/02/2019 aggiudicazione definitiva; 03/2019 apertura Cantiere e 10/2019 fine lavori. Nel cosiddetto progetto risulta anche, la sostituzione delle attuali panchine con panchine con struttura di sostegno in ghisa e listoni di legno (largo Giannella). La domanda sorge spontanea: Ma come funziona? Chi dovrebbe controllare?”. La denuncia è di Luca Bratta, rappresentante comitato cittadini Municipio 1.