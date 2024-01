Il poker online ha aperto la strada ad un nuovo modo di intendere il gioco

Da quando sono nate le prime piattaforme online, il successo è stato immediato e oggi il poker viene giocato soprattutto via Internet grazie ai suoi tanti vantaggi.

Tutto è iniziato alla metà degli anni ’90, quando è nata la prima piattaforma di gioco online della storia, in un paradisiaco stato insulare nel mar dei Caraibi: Antigua e Barbuda. Queste isole sono state le prime a regolamentare il gioco su Internet approvando il Free Trade & Processing Act nel 1994, ma la tecnologia e il software erano già stati sviluppati dalla società Microgaming e permisero al primo casinò online della storia di andare online nel 1995 con circa diciotto giochi disponibili.

L’epoca del poker online era iniziata con l’arrivo sul mercato di centinaia di piattaforme: basti pensare che appena due anni dopo erano già attivi oltre 200 casinò su Internet. Bisogna aspettare tuttavia fino al 1998 per la prima poker room attiva: da allora il poker si è dimostrato uno dei giochi preferiti dagli utenti, tanto da vivere un vero e proprio boom tra le fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Oggi i casinò online sono sempre più apprezzati dai giocatori di tutto il mondo, mentre i casinò “fisici” sono stati costretti a rinnovare la propria offerta per rimanere in competizione. Ovviamente si tratta di due modi diversi di giocare a poker, che non necessariamente sono in concorrenza tra loro ma che possono essere complementari. Vediamo i vantaggi e gli svantaggi di entrambi.

Poker online e “fisico”: cosa non cambia

Ovviamente, trattandosi dello stesso gioco, sia la versione tradizionale e “fisica” del poker che la versione online condividono una serie di punti in comune. Il principale è sicuramente rappresentato dalle regole di gioco della singola specialità, che non cambiano se scegliamo di giocare online oppure in un casinò. Bisogna infatti ricordare che esistono diverse specialità di poker, ognuna con delle regole precise anche se tutte rientrano nella famiglia del poker: le specialità più famose sono il Texas Hold’em, l’Omaha poker e il 5 card draw, cioè il classico poker all’italiana, ma ce ne sono davvero molte altre di cui è possibile trovare la corrispettiva versione online.

Quali sono le differenze

Anche se di base entrambi i modi di giocare a poker sono simili, quando ci si siede al tavolo verde, dobbiamo fare attenzione a qualche regola in più, inerente soprattutto allo svolgimento del gioco. È infatti necessario sapere come vengono dichiarati i raise, i call, ecc, e conoscere il diverso modo con cui viene applicato il concetto di short stack rispetto al poker su Internet.

Nel gioco tradizionale, le persone sono solitamente meno propense pushare, perché nel caso fossero eliminati non c’è la possibilità di aprire immediatamente un altro tavolo, come avviene invece nell’online.

C’è da considerare, inoltre, che solitamente chi gioca al casinò o in un torneo di poker sportivo è maggiormente esposto al giudizio degli altri e quindi lo stile di gioco ne viene influenzato: di solito si osserva una maggiore prudenza e più attenzione per fare azioni mediamente più ponderate rispetto all’online, dove è possibile nascondersi dietro un nickname e dove non ci si fa vedere in volto.

L’importanza della metacomunicazione

La più importante differenza tra il poker online e il poker al casinò è però il fatto che al tavolo di gioco “fisico” gli altri giocatori sono davanti a noi e non dall’atra parte dello schermo. A cambiare non è solo lo stile di gioco come si accennava poc’anzi, ma anche l’aspetto psicologico di gestione della mano.

In particolare, assume una particolare importanza la cosiddetta comunicazione non verbale, che può essere utilizzata per ottenere informazioni dagli avversari al fine di fare delle previsioni più accurate sulla loro strategia. La scienza dice che solo il 7% della nostra comunicazione globale è rappresentata dalle parole che pronunciamo, mentre il restante 97% è rappresentato dalla comunicazione paraverbale e non verbale.

Nel poker questo tipo di informazioni prendono il nome di “tells”, ossia tutta quella serie di gesti involontari che rivelano una serie di informazioni che possono essere rilevati solo nel poker al tavolo, non in quello online. Ad esempio, la mano tremolante potrebbe indicare il fatto che l’avversario ha un punto molto forte, mentre la respirazione debole potrebbe essere un indizio del fatto che il giocatore ha una mano debole. Anche lo sguardo ha la sua importanza, perché solitamente chi sta bluffano ha difficoltà a tenere lo sguardo fisso negli occhi per paura di essere scoperti.

Ovviamente, bisogna fare attenzione anche ai falsi tell, cioè agli indizi fuorvianti che i giocatori esperti mettono in atto con il fine deliberato di depistare i propri avversari. Ovviamente l’esperienza di un pokerista permetterà di discriminare i tell, tenendo anche in considerazione il tipo di avversario che si ha di fronte.

I ritmi di gioco

Un altro grande elemento di diversità è legato ai ritmi del gioco, che sono molto diversi tra il gioco online e il gioco al casinò. I tempi del gioco al tavolo “fisico” sono molto più lenti se confrontati con i ritmi del poker su Internet, dove tutto è più veloce e dinamico. Inoltre, sulle piattaforme di gioco virtuali è consentito tenere aperti più tavoli contemporaneamente, una possibilità che rende la quotidianità del giocatore esperto molto più dinamica e adrenalinica.

Vantaggi e svantaggi

Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i modi di giocare a poker.

Poker online: senza vincoli di tempo e di luogo

Il principale e indiscusso vantaggio del poker online è intrinseco con questa modalità di gioco: ci si può connettere ad una delle migliori piattaforme di poker online da qualsiasi punto del mondo e in qualsiasi momento, tutti i giorni senza alcun vincolo di orario e di luogo. L’unico requisito necessario è avere a disposizione una connessione a Internet e un dispositivo come un computer, uno smartphone o un tablet.

I casinò “fisici”, al contrario, richiedono di recarsi in location per poter giocare e questo può essere una forte barriera per molti utenti. Basti pensare all’Italia, in cui sono presenti solo quattro Case da gioco autorizzate e tutte collocate nel nord Italia. Un giocatore del sud Italia dovrebbe fare una trasferta di diverse centinaia di chilometri, probabilmente con la necessità di passare almeno una notte fuori casa. Per questo motivo, il gioco online è molto più apprezzato nel nostro territorio. Affidandosi all’operatore che da anni occupa la cima della classifica dei casinò più amati in Italia, sarà semplice prendere parte a partite che vengono giocate in rete. Per quanto riguarda la scelta di gioco, questo provider riesce ad accontentare anche i giocatori più complicati, offrendo la possibilità di partecipare a partite e tornei di Texas Holdem, Omaha Poker e pure al loro famosissimo online poker.

Costi

Arriviamo ad un punto strettamente correlato con il punto precedente. Il poker online consente di abbattere i costi perché l’unica spesa necessaria è l’acquisto di un device e la connessione dati Internet, due spese che ormai praticamente tutti sostengono già a prescindere. Si può dire quindi che il gioco online è a costo praticamente zero.

I casinò fisici invece richiedono un esborso per raggiungere il casinò e spesso anche per tutta una serie di servizi extra, che fanno comunque parte dell’esperienza di gioco. I tornei più prestigiosi, a cui partecipano i professionisti, possono richiedere dei costi elevati di accesso. È difficile giocare per ore senza prendere almeno un caffè al bar del casinò oppure mangiare al ristorante. Nei casinò più prestigiosi sono presenti ristoranti di alto livello che possono rivelarsi tutto tranne che economici. Ovviamente c’è da dire che l’esperienza in questo caso è molto diversa rispetto al mangiare a casa tra una sessione di poker online e l’altra.

Comodità

Non c’è dubbio che il poker online sia più comodo rispetto a quello tradizionale al casinò o nei tornei. Giocare da casa o praticamente da qualsiasi luogo in cui ci si trova è chiaramente molto più semplice e non è necessario osservare alcun accorgimento per quanto riguarda il vestiario. Nei casinò classici, invece, anche se non è più presente un rigido dress code come avveniva una volta, è comunque opportuno utilizzare un abbigliamento consono.

Altri vantaggi del poker online

Un altro aspetto a favore del poker su Internet è il fatto di poter giocare con persone da tutto il mondo e di tutti i livelli, avendo a disposizione una vera e propria community di giocatori provenienti da tutto il mondo. Infine, è possibile migliorare il proprio gioco grazie alla formazione gratuita messa a disposizione dalle principali piattaforme del settore. Si tratta di una grande quantità di materiale indispensabile per l’apprendimento non solo delle regole del gioco e delle mosse di poker più forti, ma anche delle strategie più efficaci da attuare in un determinato momento del gioco.