In Puglia centri di lavorazione legno per alberi colpiti da Xylella

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all’unanimità una proposta di legge, di cui è primo firmatario il consigliere Paolo Pagliaro, con cui si dispone l’istituzione in ogni provincia colpita dalla Xylella di un centro regionale di raccolta, stagionatura e pre lavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali rimossi integralmente dagli alberi infetti. Si tratta di centri all’interno dei quali dovrà essere conferito e lavorato il legno, per favorire la creazione laboratori artistici e artigianali, la realizzazione di prodotti dall’alta fattura artigianale e la commercializzazione del legname. Lo stoccaggio e la stagionatura sono gli step urgenti, anche per fornire un’alternativa alla pratica dell’incenerimento totale del legno, tronchi monumentali compresi. In via sperimentale, per l’anno in corso viene individuato nella provincia di Lecce il Centro pilota di raccolta, stagionatura e pre lavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali. La creazione del contrassegno Albero d’Ulivo Secolare della Puglia servirà a contraddistinguere i prodotti finiti e le creazioni artigianali provenienti dai centri regionali di raccolta, stagionatura e pre lavorazione del legno pregiato e custodia dei tronchi monumentali.