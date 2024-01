In Puglia estensione dei vaccini contro il papilloma virus

Vaccinazione contro il papilloma virus e screening universale: è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Puglia, con un emendamento aggiuntivo proposto dal consigliere di Azione Fabiano Amati, la proposta di legge che vede come primo firmatario il consigliere Pd Pierluigi Lopalco finalizzata all’attuazione di un programma per l’eliminazione del carcinoma del collo dell’utero e delle altre patologie Hpv-correlate. La legge mira ad estendere la platea dei destinatari del programma di vaccinazione, causa primaria di diverse forme tumorali maligne. La proposta di legge ha l’obiettivo di intervenire attraverso l’identificazione dei soggetti non vaccinati per invitarli a farlo. Contemporaneamente si stabilisce di avviare un programma di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari coinvolti e attività di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione target in modo particolare all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei punti di ritrovo per i giovani e giovanissimi, delle strutture sanitarie pubbliche e private