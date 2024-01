Nella provincia di Bari la marcia silenziosa dei trattori

Una protesta pacifica quella dei coltivatori e degli allevatori del Sud Est barese. I trattori in fila indiana hanno transitato anche da Alberobello, Putignano, Castellana, Noci, Conversano, Rutigliano, Adelfia, Gioia del Colle. I mezzi agricoli sono scortati dalla Polizia Stradale di Castellana Grotte e di Bari, da una unità dell’Anas, Carabinieri e Polizia Metropolitana Nessun ingorgo e nessun ostacolo ai mezzi di soccorso e agli autotrasportatori di merci: una manifestazione spontanea e non annunciata, mirata in particolare a chiedere più tutele dal governo e dall’Europa, e la modifica di alcune direttive Ue considerate troppo stringenti e penalizzanti per il settore. Tra queste, anche la messa al bando del gasolio agricolo dal 2026.