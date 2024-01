Bari, la Brenntag verso l’acquisizione della Chimica D’Agostino

Un’offerta da 11 milioni di euro per salvare la Chimica D’Agostino, azienda barese con sede nella zona industriale di Bari. Si tratta della Brenntag, multinazionale tedesca specializzata nella distribuzione di prodotti chimici. La Chimica D’Agostino è una istituzione nel campo, fondata circa 70 anni fa. L’azienda ha tentato la strada del concordato, per salvare anche i 53 posti di lavoro. Due le offerte arrivate, come ricorda Repubblica Bari. La prima della Solbat del Gruppo Solmine spa, un’azienda toscana che aveva offerto 7 milioni di euro, poi ritiratasi. La seconda, quella della Brenntag con 11 milioni di euro. La Chimica D’Agostino è specializzata nel trattamento delle acque potabili, di scarico e tecniche, ai prodotti chimici di base per la cosmetica e la detergenza.