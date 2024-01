Bari, non torna a casa da 20 giorni: “Aiutatemi a trovare Maffy”

“Maffy non ritorna a casa da più di venti giorni ormai. L’ultima volta è stato avvistato diversi giorni fa in zona via Taranto, all’interno dei cortili delle villette”. Inizia così l’appello lanciato sui social da un cittadino Barese, residente, in particolare, nel Municipio 5, dove, ormai venti giorni fa, si sono perse le tracce di Maffy, un “gattone di 5 kg, molto docile e affabile”. Diversi gli avvistamenti, nessuno però andato a buon fine.

Ogni giorno, il proprietario condivide il post nella speranza che qualcuno possa aver visto il cucciolo affinché possa tornare a casa. “Da confidenza alle persone e ha come segno distintivo un taglio evidente a V sull’orecchio sinistro – ha evidenziato – se lo avvistaste da qualche parte vi chiedo solo la cortesia di fotografarlo o riprenderlo, di modo da accettarci che sia realmente lui. Per qualsiasi segnalazione, anche su WhatsApp potete contattarmi al 3881475425. Grazie” – conclude.