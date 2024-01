Lidl apre la sua terza sede a Bari, precisamente negli spazi un tempo occupati dal Consiglio regionale in via Capruzzi. L’inaugurazione è prevista per fine febbraio: sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione e sono state montate le insegne esterne.

Questa di via Capruzzi è la terza sede dopo via Napoli e quella della rotonda ad incrocio con viale Tatarella.