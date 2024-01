Bari, stop al conferimento rifiuti a Ceglie e in via Oberdan

A partire da domani, giovedì 1 febbraio, non sarà più possibile conferire i rifiuti nei depositi di via Oberdan e di Ceglie del Campo. A comunicarlo Amiu Puglia evidenziando che “non saranno più autorizzati i conferimenti all’interno dei depositi zonali baresi” in questione. “Si ricorda che – prosegue Amiu Puglia – a soli 3 km di distanza dal deposito di via Oberdan, Amiu Puglia ha recentemente inaugurato il CCR di via Martin Luther King, aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30 e la domenica dalle 7.30 alle 13. Inoltre, si ricorda che sono attivi sul territorio cittadino tre centri mobili, aperti dalle 7 alle 11, dal lunedì al sabato e chiusi la domenica e nei giorni festivi” – concludono.

Diverse le polemiche in merito allo stop al conferimento, relative, in particolare, a centro di via Oberdan che si stanno susseguendo in queste ore sui social. “Era indispensabile come centro conferimento – ha spiegato una cittadina – inoltre serviva come stimolo al corretto conferimento dei rifiuti particolari (RAEE, oli esausti, elettronica ecc.) A Japigia c’è bisogno di una alternativa! Grazie Amiu” – conclude ironizzando. “Perché avete chiuso quello di via Oberdan??? Non agevolate i cittadini, assurde le vostre decisioni” – scrive un altro. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “I centri mobili sono – scrive infine una cittadina – sono quindi al San Paolo, a Palese, estrema periferia. Resta quindi solo un centro smaltimento a Poggiofranco. Caro Sindaco, cari assessori, vi sembra questa una campagna giusta, politicamente e socialmente corretta per i cittadini di Bari e per una città pulita ecologicamente in linea con il benessere della vita? Bari sempre in coda nelle classifiche delle città più vivibili”- conclude.