Inaugurazione anno accademico UniBa, ospite d’onore Stefano Mancuso

L’università di Bari si prepara ad inaugurare l’anno accademico. Martedì 6 febbraio 2024 alle ore 10.30 nel Teatro Niccolò Piccinni di Bari si terrà la cerimonia di Inaugurazione dell’Università di Bari Aldo Moro per l’anno 2023/2024. Il senso del limite, questo il tema scelto per l’inaugurazione che vedrà come ospite d’onore lo scienziato e scrittore Stefano Mancuso che terrà una Lectio Magistralis dal titolo “Una specie senza limiti”.

Nelle precedenti inaugurazioni UniBa ha affrontato temi fortemente trasversali come l’accoglienza, le contaminazioni, la complessità, la pace. Questa inaugurazione sarà dedicata al senso del limite per riflettere insieme sulla necessità di adottare un approccio di sviluppo sostenibile che sappia coniugare la salvaguardia e la gestione delle risorse naturali attraverso una fruizione responsabile che non comprometta l’uso delle risorse alle generazioni future.

Scienziato e divulgatore Stefano Mancuso insegna Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università di Firenze ed è direttore dell’International Laboratory of Plant Neurobiology (LINV). È uno dei membri fondatori dell’International Society for Plant Signaling & Behavior, e accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Tra le sue pubblicazioni Verde brillante. Sensibilità e intelligenza del mondo vegetale (Giunti Editore, 2013, con Alessandra Viola), Uomini che amano le piante (Giunti Editore, 2014), Botanica. Viaggio nell’universo vegetale (Aboca Edizioni, 2017), Plant revolution (Giunti Editore, 2017), L’incredibile viaggio delle piante (Laterza 2018), La nazione delle piante (Laterza 2019), La tribù degli alberi (Einaudi, 2022) e Fitopolis, la città vivente (Laterza, 2023).

Programma degli interventi: Serena Tangorra – Next Generation; Umberto Marzo – Dottorando di ricerca; Riccardo Leonetti – Tecnici Amministrativi, Collaboratori Esperti linguistici e Bibliotecari; Stefano Bronzini – Rettore; Sandra Lucente – Prolusione La Misura delle parti, il confine dell’intero; Stefano Mancuso – Lectio Magistralis: Una specie senza limiti.