Recruiting day a Borgo Egnazia: come partecipare

ARPAL Puglia, attraverso il Centro per l’impiego di Ostuni, supporta 𝐄𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚, gruppo di gestione alberghiera fondato da Aldo Melpignano, nei 𝐑𝐞𝐜𝐫𝐮𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐲𝐬. Saranno previste due date: la prima per chi potrà e vorrà partecipare di persona il 𝟗 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝐚 𝐁𝐨𝐫𝐠𝐨 𝐄𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐚 (𝐁𝐑) e la seconda – il 𝟏𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 – per coloro che preferiscono partecipare 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞.

Nel dettaglio, Egnazia è alla ricerca di talenti per le seguenti strutture:

• Borgo Egnazia

• Masseria Le carrube Ostuni

• Ostuni a Mare

• Hotel Santavenere

• HOTEL de LEN

Le figure ricercate spaziano dai reparti Front Office, Guest Relations, Porter, Economato, Sala, Sommelier, Cucina, Plonge, Pasticceria, Bar, Housekeeping, Reservations, Logistica, Allestimenti, Spa, Bagnini, Manutenzione.

Per partecipare ai Recruiting Days basterà compilare il form sul sito https://egnazia.com/it/recruiting-day/ entro il 𝟑 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 alle ore 𝟏𝟑.𝟎𝟎.