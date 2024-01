Tragico incidente in Emilia Romagna, muore carabiniere barese

Era originario di Bari Daniele Caradio, il carabiniere morto in un incidente stradale sulla San Vitale, all’altezza di Canaletti di Budrio, in Emilia Romagna. Residente a Medicina, prestava servizio al comando provinciale di Bologna: lascia la moglie e una figlia di 10 anni.

Secondo una prima ricostruzione, Caradio stava tornando a casa dopo la fine del turno in sella alla sua Ducati. Nella zona c’era una nebbia molto fitta. Per cause ancora da accertare, la moto sarebbe stata travolta da una Tesla, condotta da una 35ene che ha riportato lievi ferite. Il militare è morto sul colpo. (foto Facebook)