Assunzioni 2024, in Regione Puglia entreranno 152 persone

Nel 2024 la Regione Puglia assumerà altre 152 persone, prevalentemente attraverso lo scorrimento delle graduatorie già stilate. Mentre per il 2025 e il 2026 sono previste, rispettivamente, 41 e 42 nuove assunzioni. Il piano è stato presentato dall’assessore regionale al Personale, Gianni Stea, dopo l’approvazione da parte della giunta Emiliano. “Continua quindi il lavoro per l’assunzione di nuove figure professionali necessarie a rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi. Forti dei numeri siamo tutti orgogliosi di aver contribuito a ridare speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato”, ha commentato Stea. Nell’ultimo biennio sono state oltre 800 le persone assunte dalla Regione Puglia attraverso 55 concorsi diversi.