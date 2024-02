Bari, auto ferma sulle rotaie: paura a Palese

Resta bloccata con l’auto mentre le sbarre del passaggio a livello sono in chiusura e resta bloccata con la sua auto. E’ accaduto a Palese in via Gabriele D’Annunzio. I treni subiranno quindi un ritardo dovendo rallentare la percorrenza su quel tratto. Sul posto la polizia locale che valuterà le responsabilità del conducente della vettura.