Bari, due anni di attesa per un’ecocardiografia: “Vergognoso”

Due anni di attesa per un controllo al cuore, in particolare un’ecocardiografia. È quanto accade a Bari. A denunciarlo un cittadino che ha affidato a Borderline24 le proprie preoccupazioni relative alle condizioni di salute del papà, 70enne diabetico, che stando a quanto emerso, dovrà attendere sino al 24 dicembre del 2025 per la visita, fortemente consigliata dal medico che lo ha in cura, in un ambulatorio a Bari.

“È davvero vergognoso – ha spiegato – si tratta di una visita che dovrebbe fare mio padre che ha 70 anni. Tra due anni spero sia ancora in tempo per effettuarla. Non è normale che una persona deve aspettare così tanto tempo per un controllo importante. Rinunceremo, ci stiamo già muovendo per farla a pagamento perché non abbiamo alternative, le date sono tutte distanti. Questa era particolarmente esagerata. Siamo senza parole. Papà ha il diabete, deve tenerlo sotto controllo, l’esame è stato infatti richiesta dal diabetologo. Si fanno grandi parlando della sanità, però alla fine queste sono le condizioni” – ha evidenziato.

Non si tratta di un caso isolato, più volte nel corso degli anni sono state denunciate situazioni analoghe. Già nel 2022, in un articolo pubblicato su Borderline24 emersero alcune tempistiche molto lunghe. La problematica però, a distanza di anni, non sembra essere rientrata e riguarda non solo le visite specialistiche da effettuare sul posto, con casi anche nel 2023, ma anche quelle a malati in casa. L’ultima pochi mesi fa, riguardava un paziente che ha atteso oltre un mese per una visita. “A pagamento? Le trovi anche il giorno dopo. Uno schifo. Mi raccomando – ha aggiunto infine con tono ironico il cittadino – ricordatevi almeno di disdire l’appuntamento in caso di morte prima della data” – ha concluso.