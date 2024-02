Due cuori giganti in via Sparano, Bari si prepara a San Valentino

Due cuori giganti, uno rosso e uno argentino, nella via dello shopping. Così Bari comincia i preparativi per la festa dell’amore che si celebrerà il prossimo 14 febbraio. Le due istallazioni sono state sponsorizzate da imprenditori privati e faranno il paio con le luminarie di Natale che per scelta del Comune saranno smontate dopo San Valentino. Intanto sono in corso i preparativi per la tradizionale festa dell’amore che si svolge in largo Albicocca e che l’amministrazione comunale dedica a tutta la città tra musica, balli e karaoke, coppie di tutte le età.