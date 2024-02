La pugliese Emma pronta per Sanremo, sul palco con “Apnea”

Manca sempre meno all’inizio della 74/a edizione del Festival di Sanremo che vedrà Emma in gara con Apnea, brano scritto dalla stessa artista insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone. Apnea uscirà in digitale il 7 febbraio e da venerdì 9 febbraio sarà disponibile.

Durante la serata del Festival dedicata alle cover, Emma omaggerà Tiziano Ferro, con un medley dei suoi più grandi successi, e al suo fianco per l’occasione ci sarà il rapper e cantautore genovese Bresh: pop e urban si intrecceranno per una performance originale e sorprendente. A dirigere l’orchestra per Emma durante la settimana sanremese sarà il maestro Alberto Cipolla. Emma arriva a Sanremo dopo l’uscita di Souvenir (ad ottobre e certificato oro) e l’esperienza di Souvenir in da club che, tra novembre e dicembre, l’ha vista protagonista sui palchi dei club della nostra penisola. In attesa di ritrovarla sul palco del Forum di Milano, l’11 novembre, per la festa ad un anno esatto dalla partenza di Souvenir in da club, quest’estate Emma sarà in tour nei principali festival italiani. Queste le date: 13 giugno Moncalieri (TO), 3 luglio Brescia, 5 luglio Peccioli (PI), 6 luglio Marostica (VI), 19 luglio Lanciano (CH), 3 agosto Forte dei Marmi (LU), 6 agosto Baia Domizia (CE), 7 agosto Diamante (CS), 8 agosto Roccella Jonica (RC), 10 agosto Catania