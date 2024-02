“Topi in strada, dobbiamo tenere le porte chiuse”, la protesta a Bari

Strade sporche e piene di topi. La denuncia arriva dal Libertà. “Questa mattina due topi di grosse dimensioni passeggiavano tranquillamente sui marciapiedi e sotto i bidoni – raccontano i commercianti della zona di piazza Redentore – siamo stanchi. Dobbiamo stare con le porte dei negozi chiuse per evitare intrusioni indesiderate. Le strade sono sporchissime, come si fa a vivere in queste condizioni?”. Sotto accusa l’operato dell’amministrazione. “Si pensa ora al prossimo candidato e non ci si preoccupa dei problemi quotidiani – concludono – qui al Libertà le strade sono davvero sporchissime e la presenza dei topi ne è una testimonianza”.