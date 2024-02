Undici furti a Lecce, in manette due rapinatori seriali

Due uomini accusati di aver compiuto undici furti ai danni di bar, profumerie, ottiche e ristoranti di Lecce sono stati arrestati dai carabinieri su disposizione della magistratura salentina. In un caso, inoltre, è stato riscontrato l’utilizzo fraudolento di una carta di credito risultata rubata da un’auto in sosta. L’indagine è partita dopo le denunce-querele presentate dalle parti offese. Le immagini acquisite e gli accertamenti tecnici dei militari hanno permesso di individuare i due indagati che – ritiene di aver accertato l’accusa – distraevano le vittime con vari pretesti e riuscivano a impadronirsi di profumi, occhiali griffati, piccoli elettrodomestici e, in alcuni casi, di monopattini elettrici e denaro contante.