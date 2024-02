A Bari il monopattino è multiuso: ecco a cosa serve

Se ne vedono tanti… di escrementi di amici a quattro zampe in città. Sulle strade principali, in periferie, nelle aiuole. Alle volte anche nel centro della strada. A quanto pare l’ultima frontiera sono i monopattini. Intendiamoci, lo stesso monopattino è abbandonato in una strada del quartierino, non è propriamente al suo posto. Un pò come l’escremento del cane che dovrebbe essere, prima raccolto, poi cestinato.