Bari, 5 strade più sicure per i pedoni: ecco il progetto

Cinque strade sicure e a “misura di pedoni”. È questo l’obiettivo del programma degli interventi da realizzare per il miglioramento della sicurezza stradale relativo, proprio ai pedoni, approvato in mattinata dalla giunta comunale. Il programma, è stato aggiornato e definito in risposta al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 dicembre 2022, n. 408, contenente le relative linee guida, con la previsione di un finanziamento complessivo di 13.500.000 euro destinato a 14 “Grandi Comuni”, per cui al Comune di Bari è stato assegnato un importo di 423.893 euro. I lavori cominceranno nel mese di giugno e termineranno entro il mese di dicembre 2024.

La scelta degli ambiti di intervento, a cura della ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, è avvenuta in seguito a una valutazione del livello dell’incidentalità delle strade della città che tiene conto dei numeri e delle dinamiche degli incidenti, delle caratteristiche dei volumi di traffico e della dimensione trasversale della carreggiata. Tali informazioni, poi, sono state sovrapposte agli interventi e alle previsioni contenute nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Bari, escludendo le zone che saranno oggetto di radicali trasformazioni infrastrutturali e selezionando ambiti per i quali si prevede che le condizioni di sicurezza dei pedoni resteranno immutate nei prossimi anni.

Gli ambiti di intervento scelti, anche in considerazione dell’importo del finanziamento e dunque degli interventi che si intende realizzare sono: via Caldarola; Lungomare Nazario Sauro / Piazza Diaz; Lungomare Imperatore Augusto; Corso Trieste; Via Alfredo Giovine. Per quanto riguarda gli interventi sanno relativi alla messa in sicurezza di attraversamenti pedonali esistenti: realizzazione di attraversamento pedonale semaforizzato e dotato di illuminazione, rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale nelle zone maggiormente a rischio. Particolare attenzione sarà rivolta poi agli impianti semaforici, protagonisti di una regolazione, tecnica usualmente adottata per gli incroci caratterizzati da flussi rilevanti, tali cioè da non rendere efficace l’adozione di regole di precedenza o di priorità, nelle circostanze nelle quali non è possibile realizzare una intersezione a livelli sfalsati. Questa tecnica, in particolare, consente di aumentare la sicurezza dell’incrocio riducendo i punti di conflitto delle traiettorie dei veicoli e consente inoltre di: contenere i tempi medi di attesa alle intersezioni; evitare l’insorgere di condizioni di blocco dell’intersezione; ridurre la lunghezza delle code evitando il diffondersi della congestione ad altre intersezioni; garantire la precedenza a particolari classi di utenti, quali ad esempio mezzi di trasporto collettivo e/o pedoni; contenere il consumo di carburante e le emissioni di inquinanti, riducendo i tempi medi di permanenza dei veicoli nella rete. La regolazione semaforica svolge, inoltre, un importante ruolo di supporto all’implementazione di schemi di circolazione consentendo di privilegiare alcuni itinerari, di controllare l’accesso ad alcune zone circoscritte del territorio urbano e, più in generale, di facilitare l’utente nella percezione della gerarchia definita tra gli assi stradali.

Sugli attraversamenti individuati sono stati rilevati i più alti flussi pedonali. Gli impianti saranno realizzati con le nuove lanterne (sia veicolari che pedonali) a led in alluminio di colore bianco/rosso in linea con i nuovi impianti già presenti nel comune di Bari. Le lanterne di tale fattura garantiscono una elevata durabilità e funzionalità, riducendo al minino gli interventi di manutenzione ordinaria e garantendo una elevata visibilità sia da parte dei veicoli che dei pedoni. Verranno installate due paline, ubicate sui marciapiedi, e due pali a sbraccio doppio, posti ognuno su ogni marciapiede. Tutti i pali, in acciaio zincato, devono rispettare le norme UNI e saranno di colore bianco con guaina di supporto nella parte bassa per limitare fenomeni di corrosione e garantire la durabilità. Su ogni braccio dei pali doppi, all’estremità in corrispondenza del centro carreggiata, verrà installata una lanterna veicolare sotto la quale verrà posto un pannello luminoso con il simbolo di attraversamento pedonale e una luce a led per illuminare adeguatamente la carreggiata sottostante. L’impianto sarà dotato di 6 dispositivi di segnalazione sonora e di 6 dispositivi count-down (uno per ogni palina e 2 per ogni palo a sbraccio) per garantire la fruibilità delle persone ipovedenti/ipoudenti. L’impianto dovrà essere inserito e opportunamente configurato con la piattaforma TMACS in uso presso il Comune di Bari al fine di gestire lo stesso da remoto insieme agli altri semafori centralizzati presenti sul territorio cittadino.

“La mobilità pedonale rappresenta uno dei punti cardine della strategia che si sta delineando a livello urbano attraverso il PUMS della Città metropolitana di Bari – ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Il principio guida è volto a rendere Bari una città a misura di pedone, ridisegnando lo spazio pubblico e ridefinendo la gerarchia degli assi stradali in modo da favorire la creazione di isole ambientali. In tale ottica l’amministrazione sta procedendo attraverso interventi di traffic calming, di realizzazione di strade a 10, 20 e 30 km/h nei nuclei storici e di pedonalizzazione degli spazi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili e di disincentivare l’utilizzo dei mezzi privati, minimizzando, dunque, il rischio di incidentalità dei pedoni. Con questo intervento introduciamo un ulteriore strumento di contenimento dei flussi veicolari con cinque nuovi attraversamenti semaforizzati pedonali su strade che presentano notevoli fattori di rischio per i pedoni per la dimensione della carreggiata oltre che per un notevole transito di mezzi” – ha concluso.