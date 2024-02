Bari, tutto pronto per il giardino di via delle Murge: “Finalmente”

Domani, alle ore 10.30, sarà inaugurato il giardino di via delle Murge. Si tratta di un evento importante per i residenti del quartierino, proprio questi ultimi, in particolare l’associazione “Il Quartierino”, hanno voluto commentare l’iniziativa. “È un evento eccezionale per noi, dopo anni di assidue richieste – evidenziano – speriamo in un ampliamento, ma per il momento di accontentiamo. Lo scopo principale di queste aree è l’aggregazione, vi aspettiamo per conoscerci e socializzare”.

Il nuovo spazio pubblico, si estende per circa 1.300 mq in un luogo in precedenza dedicato interamente alla viabilità, realizzato attraverso il rifacimento dell’area dedicata allo spartitraffico, la creazione di un giardino con alberi e arbusti, un’area giochi, un tavolo da ping pong e un’area fitness. L’intervento è stato finanziato con 300mila euro. I lavori nell’area, sono stati realizzati nell’ambito della più ampia azione sperimentale messa in campo dall’amministrazione comunale per il verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore. Alle ore 10.30, alla presenza dell’assessore all’Ambiente e allo Sport Pietro Petruzzelli e del presidente del Municipio II Gianlucio Smaldone, l’area sarà restituita ai cittadini in una nuova veste.