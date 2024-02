Contano davvero solo le canzoni che vincono il Festival?

Soundtrack da ascoltare durante la lettura: “Un’avventura” – Lucio Battisti

Sanremo 2024 è alle porte. Siamo alla 74esima edizione del Festival e come ogni anno dal 1977, anche questa volta si terrà al teatro Ariston nella cittadina ligure.

Il Festival ad oggi non è che una vetrina di talenti, una celebrazione della musica italiana. Ma mentre il podio è riservato solo a pochi, molte canzoni che non hanno vinto nel corso degli anni, hanno conquistato il pubblico e ottenuto enorme successo, diventando vere e proprie pietre miliari della storia musicale italiana. Generi e autori spaziano, si va dalle storiche performance di Adriano Celentano e Lucio Battisti a quelle più recenti di Vasco o de Lo Stato Sociale.

Potremmo iniziare questa lunga lista nominando uno dei Big: Adriano Celentano. È il 1966 e la partecipazione di Adriano Celentano e del Trio del Clan a Sanremo si rivela un vero fallimento. “Il ragazzo della via Gluck” non arriva nemmeno in finale, ma è ancora oggi uno dei brani simbolo della carriera dell’artista.

Il 1969 è invece l’anno della prima ed ultima partecipazione del nostro amato Lucio Battisti. Porta “Un’avventura”, brano scritto da Mogol, e si classifica al nono posto, viene stroncato dalla critica, che non risparmia nemmeno il cantautore.

Proseguiamo con “Gianna” evergreen di Rino Gaetano, portata sul palco nel 1978. Il brano si classifica al terzo posto, ma anche in questo caso “Gianna” resta una canzone immortale, ironica, disincantata e ricordiamo che è la prima canzone presentata a Sanremo a contenere nel testo la parola “sesso”.

Passiamo al 1987. Vincitori di questa edizione sono Anna Oxa e Fausto Leali con la meravigliosa “Ti lascerò”. In questo caso possiamo dire primo posto meritatissimo ma nota di merito di quel festival va senza dubbio “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Nuovamente sul palco dopo anni duri di ostracismo da parte del mondo dello spettacolo, Mia si presenta con questo brano capace di entrare nei nostri cuori e restarci per sempre. Delicato ma intenso, forte e cantato dall’artista con assoluto trasporto.

Ed eccoci all’amatissimo Vasco, mai arrivato primo al Festival della musica italiana. Per la prima volta partecipa con “Vado al massimo” nel 1982 e arriva 23esimo, ci riprova l’anno successivo con “Vita spericolata” e la sorte è ancora più infausta: 25esimo posto, a vincere quell’edizione è Tiziana Rivale con “Sarà che quel che sarà “. Sicuramente brano degno di nota ma possiamo davvero dire di averlo cantato più volte a squarcia gola proprio come “Una vita spericolata”?

Anche nel 2018 c’è chi pur non vincendo, vince ugualmente. È il caso dello Stato Sociale con “Una vita in vacanza” e di Lodo Guenzi e i suoi colleghi che divengono la vera rivelazione del Festival.

Avvicinandoci ancor di più alle ultime edizioni, come non nominare “Musica leggerissima” di Colapesce Dimartino del 2021. Anche in questo caso viva i Maneskin e il loro rock che adoriamo, ma la canzone che più di tutti è entrata nel cuore dei fan oltre che nelle storie di TikTok e Instagram, tanto da diventare virale, è stata senza ombra di dubbio “Musica leggerissima”, brano al quale non si può resistere.

Ora non ci resta che aspettare qualche giorno per goderci il grande spettacolo sanremese e chissà scoprire anche questa volta, gemme bellissime seppur non vincitrici!

Foto: Wikimedia