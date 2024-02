Per il Carnevale di Putignano anche mega installazioni luminose

Non solo carri allegorici, gruppi mascherati, i super ospiti AMADEUS e Giovanna Civitillo, gli artisti Alan Sorrenti, Jo Squillo e Double Dee (Danny Losito), ERNIA, I Terraross, i DJ Albertino e Fargetta. Il Carnevale di Putignano promette anche ambientazioni e scenografie “da capogiro” per questa edizione numero 630.

Il Carnevale di Putignano 2024 si prepara a diventare ad alto contenuto scenografico nelle 4 giornate di evento (4, 11, 13 e 17 febbraio) grazie ad installazioni artistiche di grande impatto ispirate al tema del viaggio nel tempo.

I visitatori potranno ammirare L’ILLUMINANTE MACCHINA DEL TEMPO che da piazza Teatro darà il benvenuto ai carri in parata catapultandoci ogni volta in un’epoca diversa. Un’opera mastodontica (23 metri di altezza, 18 metri di lunghezza per altrettanti di larghezza) decorata interamente in luminarie artistiche simbolo della pugliesità.

Inoltre, in Piazza Farinella (largo Porta Nuova) i visitatori potranno diventare protagonisti del LIGHT PHOTO BOOTH, un cubo di luminarie interattivo pronto a regalare ai visitatori foto ricordo d’autore firmate da Dino Frittoli.

Infine, l’Officina Chiodo Fisso firma l’installazione dal titolo ROTOSCOPIE che farà da scenografica all’Amaro Mediterraneo Stage del Carnevale di Putignano: Il Main Stage del Carnevale di Putignano diventa il portale attraverso il quale il pubblico è invitato a intraprendere un viaggio nel metaverso. Gli umanoidi fluttuanti incarnano il paradosso temporale. La scenografia celebra l’immaginazione come veicolo per sfuggire alla realtà, invitando il pubblico a esplorare il metaverso come un luogo di possibilità infinite.

“Con questa scenografia, – riferiscono Alessio S. Verdolino e Emanuele Ricchi di Officina Chiodo Fisso – si vuole offrire un’esperienza che stimoli la riflessione sulle dinamiche della società contemporanea e la crescente immersione nel metaverso come una forma di fuga dalla realtà”.

Il tempo vola e il primo grande evento del Carnevale da capogiro di Putignano è già alle porte: appuntamento domenica prossima 4 febbraio con inizio sfilata alle ore 15.30.