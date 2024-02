Truffe online a Milano, arrestato 60enne di Bari

Un uomo di 60 anni, originario della provincia di Bari, è stato arrestato sulla base di un ordine di carcerazione in quanto responsabile di alcune truffe compiute a Milano attraverso alcune piattaforme online. L’uomo, secondo quanto emerso, dovrà scontare una pena definitiva di 11 mesi.

Il 60enne, in particolare, era ricercato dallo scorso 19 settembre ed è stato individuato nell’ambito di attività che i Carabinieri hanno avviato per il contrasto delle truffe realizzate sfruttando il reddito di inclusione. Nel corso delle indagini i militari hanno passato al setaccio moltissime domande di sussidio, in seguito a questa attività hanno individuato il luogo in cui l’uomo si nascondeva, ovvero in casolare in Salento, in particolare a Frigole, nella marina di Lecce, luogo in cui l’uomo è stato sorpreso e arrestato.

foto freepik