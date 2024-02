Bari, oltre un milione di euro per i suoli di Punta Perotti

Il Comune di Bari pagherà un milione e 251mila euro come indennità di esproprio per i suoli ex Punta Perotti, dove sorgerà il lotto 1 di Costa Sud. L’indennità di esproprio è stata fissata a 12 euro a metro quadro (a cui si aggiungerà una indennità accessoria di 1,3 euro a metro quadro). Alla Sud Fondi, alla Mabar e a tutti i proprietari dei suoli ex Punta Perotti andrà una cifra complessiva di un milione e 251mila euro più 135mila e 599 euro di indennità aggiuntive.

Ieri in giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica insieme al vincolo preordinato all’esproprio sia per il lotto 1 sia per il lotto 3. Gli ultimi due lotti che mancavano per completare la progettazionee.

Per il lotto 3 il valore dei suoli è stato calcolato a 8,75 euro a metro quadro (2,45 per le aree agricole) per un ammontare complessivo di un milione e 301mila euro con indennità aggiuntive di 193mila euro.

Nei due lotti saranno realizzati aree verdi, nuova viabilità, spazi per lo sport e per i più piccoli.

I primi lavori di Costa Sud a partire (entro febbraio) saranno quello dei lotti 2 e 6 corrispondenti alle zone di Torre Quetta e parco Bellavista.