“Bomba ecologica nell’ex Manifattura di Bari”, la denuncia

“Nonostante siano trascorsi 6 mesi dalle nostre molteplici segnalazioni alle ripartizioni preposte la discarica nell’ex Manifattura non è stata mai rimossa. Anzi la situazione è peggiorata!” La denuncia è di Luigi Cipriani, segretario del Movimento Politico “Riprendiamoci il Futuro”.

“Il 12 luglio 2023 inviavo, attraverso email personale, una nota, con allegata documentazione fotografica, al sindaco, all’assessore Igiene e Ambiente e all’assessore alle Attività Economiche del Comune di Bari con la quale si chiedeva un loro immediato intervento al fine di far bonificare e disinfettare i sopra citati locali – si legge nella nota – Stranamente la Ripartizione Igiene e Ambiente, anziché attivarsi e indire una conferenza di servizi al fine di risolvere il problema, inviava propria nota alla Ripartizione Infrastrutture del Comune di Bari che al parere dello scrivente non ha alcuna competenza per far rimuovere la discarica. Il 5 settembre mi recavo personalmente presso gli uffici Nas Carabinieri e depositavo un esposto, corredato da ampia documentazione cartacea e fotografica, nel quale si evidenziavano le gravi inadempienze perpetrate da parte dell’amministrazione comunale che pur essendo stata messa a conoscenza di tale pericolo igienico sanitario nulla aveva fatto”.

In data 19/09/2023, forse sollecitati dai NAS Carabinieri, verso le ore 10,00 circa, Luigi Cipriani è stato contattato da alcuni dirigenti della ASL (igiene e ambiente) per fare un sopralluogo congiunto nei locali denunciati . Durante il sopralluogo dei locali i dirigenti della ASL presero atto della grave situazione fotografando ammassi di feci e quant’altro riservandosi di redigere in poco tempo un verbale sullo stato dei luoghi per poi procedere agli adempimenti nei confronti di eventuali responsabili. “Oggi 3 febbraio 2024 nulla è stato fatto nulla per far rimuovere la discarica che potrebbe attentare alla pubblica salute”, conclude Cipriani.